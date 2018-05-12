Маленькая девочка выпала из окна в Таразе
Ребенок находится в больнице.
Ребенок находится в больнице.
12 мая около 11 часов дня в Таразе произошел очередной несчастный случай — в двухэтажном частном жилом доме, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности выпала из окна второго этажа девочка 2016 г. р. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Ребенок госпитализирован.
В Комитете по ЧС обратились к родителям. Специалисты рассказали, что, как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.
При этом подавляющее большинство падений происходили
Спасатели дали ряд рекомендаций для родителей:
Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить её навсегда.
Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна — дети любят опираться на них, воспринимая как надёжную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.
Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.
Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз.
Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.
Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнатных остеклённых дверей, так как ребёнок может споткнуться и нанести себе травму.
Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.
Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать удушье.
Посадить под окнами зелёные насаждения, особенно, если вы живёте в частном доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребёнка из окна.
Установить на окна блокираторы или оконные
«Но всё же, уважаемые родители, гораздо спокойнее и безопаснее, по возможности, не оставлять маленького ребёнка одного, а брать с собой. В крайнем случае, кооперироваться со знакомыми, родственниками и оставлять ребёнка у них или приглашать свободных родственников к себе, чтобы они посидели с ребёнком — иными словами, сделать все, что в наших силах, чтобы обезопасить ребёнка», — подчеркнули в КЧС.