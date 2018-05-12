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21:30 (мск), источник: Zakon.kz

Маленькая девочка выпала из окна в Таразе

Ребенок находится в больнице.

Источник: Zakon.kz

12 мая около 11 часов дня в Таразе произошел очередной несчастный случай — в двухэтажном частном жилом доме, оставшись без присмотра родителей, по неосторожности выпала из окна второго этажа девочка 2016 г. р. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Ребенок госпитализирован.

В Комитете по ЧС обратились к родителям. Специалисты рассказали, что, как правило, во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадали из окна вместе с ней.

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При этом подавляющее большинство падений происходили из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановкой мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

Спасатели дали ряд рекомендаций для родителей:

Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить её навсегда.

Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна — дети любят опираться на них, воспринимая как надёжную опору, а потом выпадают вместе с ними наружу.

Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных дверей.

Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребёнок не взобрался на подоконник и не упал вниз.

Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон.

Не следует класть вещи в беспорядке в процессе уборки возле балконных или межкомнатных остеклённых дверей, так как ребёнок может споткнуться и нанести себе травму.

Преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за младшими.

Тщательно подобрать аксессуары на окна для детской комнаты. В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы должные быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребёнок может в них запутаться и спровоцировать удушье.

Посадить под окнами зелёные насаждения, особенно, если вы живёте в частном доме, которые смогут смягчить приземление в случае выпадения ребёнка из окна.

Установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препятствующие открытию окна ребёнком самостоятельно.

«Но всё же, уважаемые родители, гораздо спокойнее и безопаснее, по возможности, не оставлять маленького ребёнка одного, а брать с собой. В крайнем случае, кооперироваться со знакомыми, родственниками и оставлять ребёнка у них или приглашать свободных родственников к себе, чтобы они посидели с ребёнком — иными словами, сделать все, что в наших силах, чтобы обезопасить ребёнка», — подчеркнули в КЧС.

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