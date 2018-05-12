Двое детей пострадали в ДТП возле «Алматы Арена»
Виновником ДТП, в котором пострадали дети, стал водитель, не пропустивший другое авто.
Виновником ДТП, в котором пострадали дети, стал водитель, не пропустивший другое авто.
АСТАНА, 12 мая — Sputnik. Две иномарки столкнулись в Алматы, в аварии пострадали два ребенка, сообщили Sputnik Казахстан в правоохранительных органах.
ДТП произошло по улице Момышулы ниже проспекта Рыскулова напротив стадиона «Алматы Арена».
Со слов очевидцев, BMW пятой серии двигался по Момышулы в северном направлении, когда водитель решил развернуться. В это время по Момышулы ехала Toyota Yaris. Водитель BMW не пропустил его и ударил в бок, в результате Toyota вылетела на бордюр.
В ДТП пострадали двое детей из автомобиля Toyota Yaris, 2007 и 2009 года рождения. Их госпитализировали с травмами.