В Алматы внедорожник вылетел на встречку
После лобового столкновения вторую машину отбросило на третью.
После лобового столкновения вторую машину отбросило на третью.
В Алматы произошла авария с участием трех автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло на проспекте Назарбаева, немного выше улицы Ганди. Как рассказали участники аварии, автомобиль Toyota 4Runner ехал вниз по Назарбаева, Volkswagen Passat и Toyota Camry — вверх. Автомобиль BMW, двигавшийся перед Toyota 4Runner, резко затормозил, создав аварийную ситуацию. Водитель внедорожника, чтобы избежать столкновения, резко нажал на тормоз и вывернул руль влево. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с Volkswagen Passat. Немецкую иномарку отбросило на Toyota Camry.
По предварительной информации, госпитализированы двое пострадавших. Водителя Volkswagen Passat медики осмотрели и оставили на месте.
В результате ДТП движение по проспекту полностью парализовано, машины заняли все полосы. Прибывшие на место сотрудники полиции занимаются отводом транспорта и опросом очевидцев.
Количество пострадавших и причины аварии уточняются.