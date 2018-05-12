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22:14 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы внедорожник вылетел на встречку

После лобового столкновения вторую машину отбросило на третью.

13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

В Алматы произошла авария с участием трех автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло на проспекте Назарбаева, немного выше улицы Ганди. Как рассказали участники аварии, автомобиль Toyota 4Runner ехал вниз по Назарбаева, Volkswagen Passat и Toyota Camry — вверх. Автомобиль BMW, двигавшийся перед Toyota 4Runner, резко затормозил, создав аварийную ситуацию. Водитель внедорожника, чтобы избежать столкновения, резко нажал на тормоз и вывернул руль влево. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с Volkswagen Passat. Немецкую иномарку отбросило на Toyota Camry.

По предварительной информации, госпитализированы двое пострадавших. Водителя Volkswagen Passat медики осмотрели и оставили на месте.

В результате ДТП движение по проспекту полностью парализовано, машины заняли все полосы. Прибывшие на место сотрудники полиции занимаются отводом транспорта и опросом очевидцев.

Количество пострадавших и причины аварии уточняются.

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