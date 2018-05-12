В Алматы внедорожник вылетел на встречку

ДТП произошло на проспекте Назарбаева, немного выше улицы Ганди. Как рассказали участники аварии, автомобиль Toyota 4Runner ехал вниз по Назарбаева, Volkswagen Passat и Toyota Camry — вверх. Автомобиль BMW, двигавшийся перед Toyota 4Runner, резко затормозил, создав аварийную ситуацию. Водитель внедорожника, чтобы избежать столкновения, резко нажал на тормоз и вывернул руль влево. Машину вынесло на полосу встречного движения, где она лоб в лоб столкнулась с Volkswagen Passat. Немецкую иномарку отбросило на Toyota Camry.