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04:35 (мск), источник: ТАСС

В ДТП в Подмосковье погибли три человека

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Три человека погибли и два пострадали в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«На 150-м км Минского шоссе около 23:00 произошло ДТП с участием автомобилей Ford и Skoda, в результате которого погибли трое человек и еще два получили травмы», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, ДТП спровоцировало выбежавшее на дорогу животное.

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