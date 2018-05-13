В ДТП в Подмосковье погибли три человека
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Три человека погибли и два пострадали в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, сообщили в воскресенье ТАСС в
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Три человека погибли и два пострадали в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье, сообщили в воскресенье ТАСС в
«На 150-м км Минского шоссе около 23:00 произошло ДТП с участием автомобилей Ford и Skoda, в результате которого погибли трое человек и еще два получили травмы», — сказали в ведомстве.
По предварительным данным, ДТП спровоцировало выбежавшее на дорогу животное.