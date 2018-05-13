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10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутянин отделался условным сроком за гибель приятеля

Преступник запер мужчину в подполье, где тот замерз насмерть.

Больше года прошло после трагедии в одном из домов Иркутска. Тогда в подполье был найден труп мужчины. Оказалось, что он замерз насмерть. Подозреваемым стал приятель погибшего. Следствие смогло доказать его вину.

Выяснилось, что в том доме в феврале 2017 года компания мужчин распивала алкоголь. Двое начали ссору. А третий решил их успокоить. Для этого он запер одного из нарушителей спокойствия в подполье. Сибиряк, угодивший в плен, без теплой одежды начал замерзать, но выбраться сам не смог, из-за того, что был сильно пьян.

— В ходе судебного следствия подсудимый частично признал свою вину в совершенном преступлении, — сообщили в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска. — Суд признал виновность мужчины в совершенном преступления доказанной, вынес обвинительный приговор и назначил ему наказание в виде лишение свободы сроком на 1 год 3 месяца условно.

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