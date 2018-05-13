Иркутянин отделался условным сроком за гибель приятеля

Больше года прошло после трагедии в одном из домов Иркутска. Тогда в подполье был найден труп мужчины. Оказалось, что он замерз насмерть. Подозреваемым стал приятель погибшего. Следствие смогло доказать его вину.

Выяснилось, что в том доме в феврале 2017 года компания мужчин распивала алкоголь. Двое начали ссору. А третий решил их успокоить. Для этого он запер одного из нарушителей спокойствия в подполье. Сибиряк, угодивший в плен, без теплой одежды начал замерзать, но выбраться сам не смог, из-за того, что был сильно пьян.