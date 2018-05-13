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07:12 (мск), источник: Zakon.kz

В Петропавловске пропал 24-летний мужчина

Розыск без вести пропавших находится на постоянном контроле управления криминальной полиции ДВД СКО.

Источник: Zakon.kz

Ещё в начале апреля молодой человек ушёл из дома и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает zakon.kz со ссылкой на Петропавловск kz.

В настоящее время устанавливается местонахождение Виниченко Дениса Евгеньевича, 1994 года рождения, который пропав в начале апреля. Он был одет в голубую куртку с капюшоном, синие джинсы, чёрные ботинки. Рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие.

Всех, у кого есть сведения о его местонахождении, просьба обращаться по телефонам: 8 (715−2) 39−41−78, 39−41−79, или 102.

Розыск без вести пропавших находится на постоянном контроле управления криминальной полиции ДВД СКО. Каждое обращение об исчезновении вносится в Единый реестр досудебных расследований, если пропавший не найден в течение дежурных суток. Однако розыскная работа начинается сразу же. В первую очередь проверяются круг общения, места наиболее вероятного появления пропавшего. Бывают случаи, когда несовершеннолетних находят в компьютерных клубах, взрослых — в увеселительных заведениях. По каждому обращению незамедлительно проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, ориентируются личный состав, привлекается общественность, в целом принимаются максимальные меры по установлению без вести пропавших. Анализ ситуации показывает, что основную часть без вести пропавших составляют лица мужского пола, социально необустроенные, склонные к злоупотреблению спиртными напитками. Другая «группа риска» — подростки переходного возраста, дети из неблагополучных семей. Но бывают и случаи, когда бесследно пропадают благополучные люди.

По информации начальника управления криминальной полиции ДВД СКО полковника полиции Петра Климова, с начала текущего года в СКО в розыск было объявлено 37 уголовных преступников. Оперативниками задержано 30 разыскиваемых. Из категории без вести пропавших было объявлено в розыск 22 гражданина, из них установлено 18.

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