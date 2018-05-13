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10:42 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Приморья пострадал от собственного упрямства

Упрямый неплательщик штрафов обдумает свое поведение в тюрьме, об этом DEITA. RU сообщили в пресс-службе УФССП по Приморью.

Источник: ДЕЙТА

Нарушитель общественного порядка из Михайловского района был оштрафован сотрудниками полиции. Однако в положенный срок штраф не оплатил, за что вновь был привлечен к административной ответственности. Суд сумму штрафа удвоил, но и это не стало мотивацией для приморца.

В качестве следующего наказания он получил 60 часов обязательных работ, которые также проигнорировал. Теперь упрямство нарушителя выйдет ему боком — он отправится в тюрьму на 10 суток, что не освободит его от уплаты ранее наложенных штрафов и отбывания обязательных работ.

Таисия Масина.

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