СМИ: в двух церквях в Индонезии произошли взрывы, девять человек погибли
Ранения получили свыше 40 человек.
Ранения получили свыше 40 человек.
ТАСС, 13 мая. В результате взрывов у двух христианских церквей во втором по величине городе Индонезии Сурабая погибли девять человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель управления по связям с общественностью полиции провинции Восточная Ява полковник Франс Барунг, передает издание The Straits Times.
Ранее новостной портал Detik сообщал о четырех погибших.
По словам Барунга, «взрывные устройства были приведены в действие смертниками, которые были на автомобилях и мотоциклах». Около одной из церквей полицейским удалось обезвредить еще одну бомбу, заложенную в машину. При этом представитель органов правопорядка уточнил, что полицейские сумели предотвратить еще один теракт около третьей церкви.
Ранее Барунг отмечал, что среди пострадавших двое полицейских.
Официальный представитель антитеррористического подразделения Ваван Пурванто в свою очередь сообщил журналистам, что «за нападением стоит местная террористическая группировка». Он также не исключил, что теракты связаны с недавними беспорядками в специальной тюрьме, предназначенной для содержания подозреваемых и обвиненных в совершении террористических атак, в городе Депок (провинция Западная Ява), где несколько дней назад вспыхнул бунт