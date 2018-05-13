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09:39 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в двух церквях в Индонезии произошли взрывы, девять человек погибли

Ранения получили свыше 40 человек.

Источник: AP 2018

ТАСС, 13 мая. В результате взрывов у двух христианских церквей во втором по величине городе Индонезии Сурабая погибли девять человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель управления по связям с общественностью полиции провинции Восточная Ява полковник Франс Барунг, передает издание The Straits Times.

Ранее новостной портал Detik сообщал о четырех погибших.

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По словам Барунга, «взрывные устройства были приведены в действие смертниками, которые были на автомобилях и мотоциклах». Около одной из церквей полицейским удалось обезвредить еще одну бомбу, заложенную в машину. При этом представитель органов правопорядка уточнил, что полицейские сумели предотвратить еще один теракт около третьей церкви.

Ранее Барунг отмечал, что среди пострадавших двое полицейских.
Официальный представитель антитеррористического подразделения Ваван Пурванто в свою очередь сообщил журналистам, что «за нападением стоит местная террористическая группировка». Он также не исключил, что теракты связаны с недавними беспорядками в специальной тюрьме, предназначенной для содержания подозреваемых и обвиненных в совершении террористических атак, в городе Депок (провинция Западная Ява), где несколько дней назад вспыхнул бунт заключенных-экстремистов.

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