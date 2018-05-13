СМИ: в двух церквях в Индонезии произошли взрывы, девять человек погибли

Источник: AP 2018

ТАСС, 13 мая. В результате взрывов у двух христианских церквей во втором по величине городе Индонезии Сурабая погибли девять человек, более 40 получили ранения. Об этом сообщил в воскресенье журналистам руководитель управления по связям с общественностью полиции провинции Восточная Ява полковник Франс Барунг, передает издание The Straits Times.

Ранее новостной портал Detik сообщал о четырех погибших.

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По словам Барунга, «взрывные устройства были приведены в действие смертниками, которые были на автомобилях и мотоциклах». Около одной из церквей полицейским удалось обезвредить еще одну бомбу, заложенную в машину. При этом представитель органов правопорядка уточнил, что полицейские сумели предотвратить еще один теракт около третьей церкви.