ГИБДД: погибший на встречке красноярский байкер никогда не получал прав
Установлено, что мотоциклисту было 34 года и он не мог управлять никакими транспортными средствами.
Установлено, что мотоциклисту было 34 года и он не мог управлять никакими транспортными средствами.
В дорожной полиции рассказали о личности водителя мотоцикла, который погиб днем 11 мая на улице Семафорной в Красноярске. Байкер по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mitsubishi Canter, который перевозил пластиковые окна. От полученных травм мотоциклист скончался в машине реанимации.
Сразу установить личность погибшего не удалось, так как у него не было при себе никаких документов. Позже полицейские выяснили, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения.
Как уточнили Newslab.ru в
В настоящее время полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах этой аварии. В том числе проверяют информацию очевидцев о том, что мотоциклиста якобы подрезал автомобиль BMW X5,