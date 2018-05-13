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10:57 (мск), источник: Newslab.ru

ГИБДД: погибший на встречке красноярский байкер никогда не получал прав

Установлено, что мотоциклисту было 34 года и он не мог управлять никакими транспортными средствами.

В дорожной полиции рассказали о личности водителя мотоцикла, который погиб днем 11 мая на улице Семафорной в Красноярске. Байкер по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mitsubishi Canter, который перевозил пластиковые окна. От полученных травм мотоциклист скончался в машине реанимации.

Сразу установить личность погибшего не удалось, так как у него не было при себе никаких документов. Позже полицейские выяснили, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения.

Как уточнили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, 34-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения на право управления каким-либо транспортным средством. При этом ранее в поле зрения ГИБДД он не попадал.

В настоящее время полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах этой аварии. В том числе проверяют информацию очевидцев о том, что мотоциклиста якобы подрезал автомобиль BMW X5, из-за чего тому и пришлось выехать на встречку под грузовик. Свидетели ДТП также рассказали, что байкер был в защитном шлеме.

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