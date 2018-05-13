ГИБДД: погибший на встречке красноярский байкер никогда не получал прав

В дорожной полиции рассказали о личности водителя мотоцикла, который погиб днем 11 мая на улице Семафорной в Красноярске. Байкер по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик Mitsubishi Canter, который перевозил пластиковые окна. От полученных травм мотоциклист скончался в машине реанимации.

Сразу установить личность погибшего не удалось, так как у него не было при себе никаких документов. Позже полицейские выяснили, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения.

Как уточнили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, 34-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения на право управления каким-либо транспортным средством. При этом ранее в поле зрения ГИБДД он не попадал.