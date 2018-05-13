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09:13 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровский край нашёл ещё 50 спасателей для Якутии

Дополнительные силы спасателей МЧС России отправились из дальневосточной столицы в Якутию. На территории региона возникла сложная паводковая обстановка, возможно её дальнейшее ухудшение из-за вскрытия одновременно сразу нескольких северных рек.

Источник: Восток Медиа

Хабаровские спасатели вылетели 13 мая на вертолёте Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Группа из 20 человек Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и 30 военнослужащих Амурского спасательного центра МЧС России оснащены необходимым снаряжением и имуществом.

«С собой они взяли лодки, гидрокостюмы, спасательные жилеты и круги, аварийно-спасательный и шанцевый инструмент для оказания помощи населению в подтопленных районах и проведения эвакуации людей. Также на борту воздушного судна имеются платки, печи, световые башни, запас продуктов для организации автономного проживания в зоне ЧС», — сообщает пресс-служба главного управления министерства по Хабаровскому краю в воскресенье.

Группировка спасателей будет доставлена в республику, где затем она будет распределена по наиболее сложным участкам и населенным пунктам.

«Наша группа прибывает в населенный пункт Амга, где уже на месте оперативный штаб поставит задачи и определит необходимый объем работ. Мы готовы к выполнению задач», — отметил Борис Исаев, начальник парашютно-десантного подразделения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее 5 и 11 мая в Якутию отправились группировки МЧС России общей численностью в 45 спасателей Дальневосточного РПСО, психологи Центра экстренной психологической помощи и оперативная группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

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