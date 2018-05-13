Хабаровский край нашёл ещё 50 спасателей для Якутии
Дополнительные силы спасателей МЧС России отправились из дальневосточной столицы в Якутию. На территории региона возникла сложная паводковая обстановка, возможно её дальнейшее ухудшение
Дополнительные силы спасателей МЧС России отправились из дальневосточной столицы в Якутию. На территории региона возникла сложная паводковая обстановка, возможно её дальнейшее ухудшение
Хабаровские спасатели вылетели 13 мая на вертолёте Ми-26 Хабаровского
«С собой они взяли лодки, гидрокостюмы, спасательные жилеты и круги,
«Наша группа прибывает в населенный пункт Амга, где уже на месте оперативный штаб поставит задачи и определит необходимый объем работ. Мы готовы к выполнению задач», — отметил Борис Исаев, начальник
Ранее 5 и 11 мая в Якутию отправились группировки МЧС России общей численностью в 45 спасателей Дальневосточного РПСО, психологи Центра экстренной психологической помощи и оперативная группа главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.