Химическая атака в Екатеринбурге: пожар на свалке продолжается
Второй день продолжается пожар на несанкционированной свалке в Чкаловском районе Екатеринбурга около поселка Шабры.
Второй день продолжается пожар на несанкционированной свалке в Чкаловском районе Екатеринбурга около поселка Шабры.
Как сообщает ГУ МЧС, на площади 5 тыс. кв.метров накануне вечером наблюдались отдельные очаги горения и тления. В тушении огня были задействованы 5 пожарных автоцистерн, 15 человек личного состава, подвоз воды для ликвидации огня осуществляется с помощью передвижного пожарного водоёма.
От администрации района задействованы поливальная машина и погрузчик. Решается вопрос о привлечении дополнительной техники.
Горение локализовано в границах свалки и распространения огня нет. Для контроля за состоянием воздуха в район горения выехали специалисты передвижной
Отметим, что несмотря на все усилия спасателей, ликвидировать горение не удалось и дым со свалки из разных концов города видно и утром в воскресенье.