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10:01 (мск), источник: ЕАН

Химическая атака в Екатеринбурге: пожар на свалке продолжается

Второй день продолжается пожар на несанкционированной свалке в Чкаловском районе Екатеринбурга около поселка Шабры.

Источник: Reuters

Как сообщает ГУ МЧС, на площади 5 тыс. кв.метров накануне вечером наблюдались отдельные очаги горения и тления. В тушении огня были задействованы 5 пожарных автоцистерн, 15 человек личного состава, подвоз воды для ликвидации огня осуществляется с помощью передвижного пожарного водоёма.

От администрации района задействованы поливальная машина и погрузчик. Решается вопрос о привлечении дополнительной техники.

Горение локализовано в границах свалки и распространения огня нет. Для контроля за состоянием воздуха в район горения выехали специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части.

Отметим, что несмотря на все усилия спасателей, ликвидировать горение не удалось и дым со свалки из разных концов города видно и утром в воскресенье.

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