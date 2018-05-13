Продолжаются поиски утонувшего рыбака в Акмолинской области

Источник: Kazinform

По сообщению ведомства, возле села Уялы Коргалжынского района на озере Жанибек Шалкар продолжаются поиски 49-летнего мужчины, утонувшего во время рыбной ловли еще 27 апреля.

В поисках задействованы спасатели Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, оперативно-спасательного отряда Акмолинской области, сотрудники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Акмолинской области, а также местное население.

На данный момент поиски результатов не дали.