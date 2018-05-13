Продолжаются поиски утонувшего рыбака в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Коргалжынском районе Акмолинской области более двух недель продолжаются поиски утонувшего рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ — В Коргалжынском районе Акмолинской области более двух недель продолжаются поиски утонувшего рыбака, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
По сообщению ведомства, возле села Уялы Коргалжынского района на озере Жанибек Шалкар продолжаются поиски 49-летнего мужчины, утонувшего во время рыбной ловли еще 27 апреля.
В поисках задействованы спасатели Центрального регионального аэромобильного
На данный момент поиски результатов не дали.
Напомним, ранее сообщалось, что 27 апреля в 12:30 на озере Садырбай Коргалжынского района во время рыбной ловли утонул мужчина.