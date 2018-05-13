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10:25 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье на мосту между сёлами произошло жуткое ДТП

Детали машины разлетелись по мосту (видео).

Во время загрузки произошла ошибка.

Жуткое ДТП произошло на мосту между сёлами Черниговка и Высокое Приморского края. Автомобиль перевернулся на крышу, детали от авто разбросаны по дороге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Instagram.

В Черниговском районе на мосту между сёлами Черниговка и Высокое произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие.

Очевидцы поделились видеоматериалами.

На момент публикации материала, данных о затруднении движения не поступало.

Подписчики группы сообщают, что попавшие в аварию живы.

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