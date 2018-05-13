В Приморье на мосту между сёлами произошло жуткое ДТП

Жуткое ДТП произошло на мосту между сёлами Черниговка и Высокое Приморского края. Автомобиль перевернулся на крышу, детали от авто разбросаны по дороге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Instagram.