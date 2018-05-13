В Приморье на мосту между сёлами произошло жуткое ДТП
Детали машины разлетелись по мосту (видео).
Детали машины разлетелись по мосту (видео).
Жуткое ДТП произошло на мосту между сёлами Черниговка и Высокое Приморского края. Автомобиль перевернулся на крышу, детали от авто разбросаны по дороге, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС-Контроль» в социальной сети Instagram.
В Черниговском районе на мосту между сёлами Черниговка и Высокое произошло ужасное
Очевидцы поделились видеоматериалами.
На момент публикации материала, данных о затруднении движения не поступало.
Подписчики группы сообщают, что попавшие в аварию живы.