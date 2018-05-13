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10:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Гайнском районе в зону подтопления попали 7 жилых домов

Это произошло из-за резкого подъема воды.

12 мая в 14−00 сотрудникам МЧС позвонили из Гайнского района. Местные жители сообщили, что в реке Весляна в поселке Серебрянка произошло подтопление 7 придомовых территорий частных жилых домов.

— Условия жизнедеятельности населения не нарушены, никто не пострадал, — уточнили в пресс-службе МЧС. — Экстренная эвакуация жителей населенных пунктов из зоны подтопления не требуется. Ситуация находится под контролем.

Ранее мы писали о том, что в майские праздники в Прикамье начался паводок. 28 и 29 апреля по южным и центральным районам прошли сильные дожди, и в это же время там началось активное таяние снега из-за потепления. 30 апреля вышедшая из берегов речка Новиковка смыла мост у станции Калино в Чусовском районе, отрезав сообщение с населенным пунктом. А 1 мая поднялся уровень воды в речках Бабка, Кукуштанка, Качка.

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