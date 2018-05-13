В Гайнском районе в зону подтопления попали 7 жилых домов

Ранее мы писали о том, что в майские праздники в Прикамье начался паводок. 28 и 29 апреля по южным и центральным районам прошли сильные дожди, и в это же время там началось активное таяние снега из-за потепления. 30 апреля вышедшая из берегов речка Новиковка смыла мост у станции Калино в Чусовском районе, отрезав сообщение с населенным пунктом. А 1 мая поднялся уровень воды в речках Бабка, Кукуштанка, Качка.