В Гайнском районе в зону подтопления попали 7 жилых домов
Это произошло
Это произошло
12 мая в 14−00 сотрудникам МЧС позвонили из Гайнского района. Местные жители сообщили, что в реке Весляна в поселке Серебрянка произошло подтопление 7 придомовых территорий частных жилых домов.
— Условия жизнедеятельности населения не нарушены, никто не пострадал, — уточнили в
Ранее мы писали о том, что в майские праздники в Прикамье начался паводок. 28 и 29 апреля по южным и центральным районам прошли сильные дожди, и в это же время там началось активное таяние снега