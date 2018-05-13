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10:15 (мск), источник: VN.ru

Трамвай протаранил самосвал и сошел с рельс — есть пострадавшие

КамАЗ и трамвай № 9 столкнулись в Кировском районе в Новосибирске. Протащив грузовик несколько метров, трамвай сошел с рельс. Пострадали несколько пассажиров общественного транспорта.

ДТП с участием общественного транспорта произошло утром 13 мая. Водитель КамАЗа при развороте не заметил трамвай. В результате последний протаранил грузовик и успел протащить его несколько метров, прежде чем сошел с рельс и остановился.

«Пострадало несколько пассажиров общественного транспорта. На месте работает бригада скорой помощи и сотрудники ДПС. Движение в сторону улицы Хилокской слегка затруднено в районе происшествия», — сообщает АСТ-54 со ссылкой на очевидцев.

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