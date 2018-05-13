Напавший на прохожих в Париже был выходцем из Чечни, сообщили СМИ

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника.