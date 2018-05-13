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08:28 (мск), источник: РИА Новости

Напавший на прохожих в Париже был выходцем из Чечни, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Напавший вечером в субботу на прохожих в центре Парижа являлся «выходцем из Чечни» в возрасте около 20 лет, передает радиостанция Europe 1 со ссылкой на собственные источники.

«Полицейские смогли установить имя нападавшего во II округе Парижа… По информации Europe 1, речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста», — сообщает радиостанция.

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Отмечается, что молодой мужчина не имел при себе никаких документов, «но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев».

Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка «Исламское государство"*, отмечают французские СМИ.

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника.

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06:45 (мск)© Ньюстюб
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