Напавший на прохожих в Париже был выходцем из Чечни, сообщили СМИ

«Полицейские смогли установить имя нападавшего во II округе Парижа… По информации Europe 1, речь идет о выходце из Чечни примерно 20-летнего возраста», — сообщает радиостанция.
Отмечается, что молодой мужчина не имел при себе никаких документов, «но следователи установили его личность благодаря отпечаткам пальцев».
Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за произошедшее взяла террористическая группировка «Исламское государство"*, отмечают французские СМИ.
* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.
Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Полиция ликвидировала злоумышленника.
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