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10:17 (мск), источник: VN.ru

Массовая драка возле KFC попала на видео в Новосибирске

Толпа молодых людей устроила побоище возле торгового центра в Ленинском районе Новосибирска. В ход пошли палки, металлические предметы и даже бита. Причины конфликта неизвестны, в соцсетях подозревают, что ребята подрались «из-за крылышек».

Массовая драка ночью 13 мая на проезде Энергетиков возле точки быстрого питания KFC попала на видео. На кадрах видно, как толпа молодых людей с энтузиазмом охаживает друг друга палками, подвернувшимися под руку кусками кирпича, в ход пошла даже одна бита. В конце побелившая сторона расходится, оставив лежать на земле несколько потерпевших.

«Причины конфликта переросшего в драку неизвестны. Информации о пострадавших нет, однако судя по кадрам с видео, присланного нашим читателем, видно, что некоторым участникам досталось знатно», — отметили в АСТ-54.

В комментариях в соцсетях люди предположили свои причины конфликта: «из-за крылышек подрались», «за корзинку с 25 острыми».

В полиции корреспонденту VN.ru сообщили, что никаких обращений по-поводу драки, а также обращений из медицинских учреждений по этому поводу не поступало.

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