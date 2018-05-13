Массовая драка возле KFC попала на видео в Новосибирске

Массовая драка ночью 13 мая на проезде Энергетиков возле точки быстрого питания KFC попала на видео. На кадрах видно, как толпа молодых людей с энтузиазмом охаживает друг друга палками, подвернувшимися под руку кусками кирпича, в ход пошла даже одна бита. В конце побелившая сторона расходится, оставив лежать на земле несколько потерпевших.

«Причины конфликта переросшего в драку неизвестны. Информации о пострадавших нет, однако судя по кадрам с видео, присланного нашим читателем, видно, что некоторым участникам досталось знатно», — отметили в АСТ-54.

В комментариях в соцсетях люди предположили свои причины конфликта: «из-за крылышек подрались», «за корзинку с 25 острыми».