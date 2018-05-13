Челябинская область горит: за сутки потушили более 40 лесных пожаров

За сутки в Челябинской области ликвидировали 41 лесной пожар. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

С 28 апреля на Южном Урале ввели особый противопожарный режим. Это значит, что запрещено жечь сухую траву на полях и разводить костры в лесу.

Южноуральцы делятся снимками в соцсетях — то и дело замечают с трассы дым от лесных пожаров. Например, 12 мая огонь едва не подобрался к деревне Краснокаменка и поселку Мирный в Уйском районе.