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10:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинская область горит: за сутки потушили более 40 лесных пожаров

На Южном Урале введен особый режим.

За сутки в Челябинской области ликвидировали 41 лесной пожар. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

С 28 апреля на Южном Урале ввели особый противопожарный режим. Это значит, что запрещено жечь сухую траву на полях и разводить костры в лесу.

Южноуральцы делятся снимками в соцсетях — то и дело замечают с трассы дым от лесных пожаров. Например, 12 мая огонь едва не подобрался к деревне Краснокаменка и поселку Мирный в Уйском районе.

— Мама живет в поселке Мирный. У них там дышать нечем из-за дыма! Боятся спать ложиться. Небо черное, ветер в сторону поселка, — пишет в соцсетях жительница Челябинской области Оксана.

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