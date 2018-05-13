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09:45 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о задержании родителей мужчины, напавшего на прохожих в Париже

Родители молодого человека, вечером в субботу напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа, помещены под стражу, передаёт радиостанция RTL.

Источник: AP 2018

ПАРИЖ, 13 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. «Личность нападавшего установлена, его родители помещены под стражу», — отмечает радиостанция.

Ранее сообщалось, что мужчина был выходцем из Чечни.

По информации телеканала BFMTV, нападавший был 1997 года рождения.

Инцидент произошел около 21.00 (22.00 мск) во втором округе недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них были тяжело ранены. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Ранее прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что полиция выявила в произошедшем террористический след. Ответственность за инцидент взяла террористическая группировка «Исламское государство"*, отмечают французские СМИ.

* Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) запрещена в России.

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