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09:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Страшно красиво: Жуткие фотографии горящих лесов в Комсомольске напугали общественность

Местные жители и региональное МЧС прокомментировали слух об опасной ситуации с природными пожарами.

АРМАГЕДДОН.

Нешуточные страсти разгорелись в интернете из-за лесных пожаров. В одном из пабликов в интернете пользователи сети активно обсуждают сообщение о том, что в городе Юности на протяжении суток горит сопка, расположенная на противоположном берегу Амура.

— Пожарных самолётов нет. Вместо борьбы с проблемой, поиска и наказания виновных, власти штампуют антиконституционные запреты на посещение лесов. Горят пустыри. Горят вплоть до трасс. Здесь дышат дымом 250 тысяч человек. Здесь в вечерних сумерках фары автомобиля упираются в продукты горения того, что было нашими полями и лесами. Уже, наверное, месяц. Бессилия пост. У меня всё, — такое сообщение было опубликовано на ресурсе.

Тут же информация приобрела катастрофическую величину. Новость о том, что жители Комсомольска вынуждены сбегать из своих домов, разлетелась по группам и изданиям. Судя по сведениям, горожане собрали все свои вещи и просто эвакуировались из города. Однако даже под постом-вбросом появились ответы недоверчивых комсомольчан.

— Неделю назад вернулась из Комсомольска, родители живут на Дзержинского, первая улица сразу после набережной, — пишет девушка. — Ходили гулять, горящую сопку не видели, дыма не чувствовали, по трассе задымлений также не было, в гугле тоже ничего не нашла на местных пабликах.

Так останутся ли в Комсомольске вообще люди или все сбегут из-за природных пожаров, приближающихся к населенным пунктам?

ПОЖАРЫ НЕ УГРОЖАЮТ НАСЕЛЕННЫМ ПУНКТАМ.

Оказалось, что сам Комсомольск несколько дней назад заволокло дымом. Никто не отрицал того, что в разгар противопожарного сезона в дальневосточных регионах могут гореть леса, но чтобы люди эвакуировались — это что-то новенькое.

— Термоточки в лесных массивах у нас есть, леса горят ежегодно, но информации о том, что косомольчане эвакуируются, у нас нет. По нашим данным, очаги горения не распространялись за пределы природных зон, угроз для населенных пунктов не было и нет, — прокомментировала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Нам удалось связаться с фотографом, сделавшим кадры, которыми восхищаются и которых боятся сотни пользователей сети. Он рассказал нам о том, как все было на самом деле.

— Началось все с того, что жители поселка Дземги дня три назад начали публиковать в интернете фотографии горящей сопки. Кадры получались не очень, потому что снимали на телефон с многоэтажек, поэтому качество подводило. Я увидел и решил съездить на берег и пофотографировать поближе. Прихватил камеру и штатив. Длинная выдержка — и вот, фотографии готовы, — рассказывает «КП"-Хабаровск» Артем Зарубин, фотограф, сделавший снимки горящей сопки. — В некоторых СМИ появилась информация о том, что люди пакуют чемоданы и спасаются. Это все неправда. Сопка, действительно горит, но рядом с ней нет никаких жилых построек. Эту сопку не видно с городской набережной. Она находится дальше, вниз по Амуру. Сейчас огонь медленно распространяется по площади.

Что и требовалось доказать: леса горят, но из города побеги никто не устраивает. Это была чья-то злая шутка, обернувшаяся распространением слухов.

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