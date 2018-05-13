Нетрезвая женщина-водитель при парковке задела 10 автомобилей

В Красноярске на стоянке в Академгородке произошло массовое ДТП. Фото с места происшествия очевидцы разместили в социальной сети.

Авария произошла на стоянке возле дома № 26. По отзывам свидетелей происшествия, за рулем автомобиля находилась нетрезвая женщина, которая пыталась припарковаться рядом с другими машинами. В результате — десять помятых авто, среди них три — довольно сильно. В процессе парковки сработала подушка безопасности.