Два лесных пожара тушат около поселка Загатуй в Иркутской области
Оба очага возникли
Оба очага возникли
Борьба с лесными пожарами в Иркутской области не останавливается ни на секунду. На утро 13 мая в регионе зарегистрировано всего два очага площадью по 15 гектаров каждый. Горит тайга в 13 километрах от поселка Загатуй в Баяндаевском районе.
— Оба пожара возникли
Стоит сказать, что за прошедшую неделю в регионе поймали 67 нарушителей противопожарного режима. Одни жгли траву, другие — мусор, третьи жарили шашлыки, а теперь каждый заплатит до 4 тысяч рублей штрафа.
А ведь поступки нарушителей могли обернуться серьезными последствиями. Лесные пожары не раз уничтожали целые деревни в Иркутской области. Так, например, в апреле 2017 года сгорело село Бубновка в Киренском районе. Без крова остались около 450 жителей. А в начале мая 20118 года огонь подступил к селу Барлук в Куйтунском районе. Но пожарным, лесникам и местным жителям удалось отстоять свои дома.