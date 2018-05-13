Два лесных пожара тушат около поселка Загатуй в Иркутской области

Источник: Комсомольская правда

Борьба с лесными пожарами в Иркутской области не останавливается ни на секунду. На утро 13 мая в регионе зарегистрировано всего два очага площадью по 15 гектаров каждый. Горит тайга в 13 километрах от поселка Загатуй в Баяндаевском районе.

— Оба пожара возникли из-за нарушения гражданами требований особого противопожарного режима, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. — Сейчас очаги локализованы, их тушением занимаются в общей сложности 32 человека, которые используют 12 единиц техники.

Стоит сказать, что за прошедшую неделю в регионе поймали 67 нарушителей противопожарного режима. Одни жгли траву, другие — мусор, третьи жарили шашлыки, а теперь каждый заплатит до 4 тысяч рублей штрафа.