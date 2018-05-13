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10:21 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС сообщает об усилении ветра на территории Башкирии

УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что на территории республики сегодня днем 13 мая ожидается усиление северного, северо-восточного ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы составит +15, +20 градусов. Минувшей ночью прогнозировались заморозки на почве.

Источник: Башинформ

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.

Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.

Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

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