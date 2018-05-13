МЧС сообщает об усилении ветра на территории Башкирии
УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что на территории республики сегодня днем 13 мая ожидается усиление северного,
УФА, 13 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что на территории республики сегодня днем 13 мая ожидается усиление северного,
При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях.
Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.