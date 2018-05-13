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11:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Севшая в автомобиль к бывшему зеку 17-летняя девушка найдена мертвой

Предполагаемый преступник передвигается на автомобиле «Hyundai Solaris» темно-синего цвета.

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Зеленые глаза с длиннющими ресницами, брови дугой, пухлые губы, добрая улыбка. «Как ангелочек!», — пишут сейчас в соцсетях. Она и правда была ангелочком, и звали ее Ангелиной. Ей было всего 17 лет. Почему в прошедшем времени? Ее жестоко убили. Того, кто это сделал сейчас разыскивают.

Информация о том, что Ангелина Литвиненко пропала, появилась в группе у волонтеров 11 мая. Было известно, что около 10.00 девушка выехала на такси из Абакана. Направлялась в село Краснотуранск. Ее ждали там в 19.30. Но не дождались… Забили тревогу. И полетели ориентировки по соцсетям.

«Ранее не пропадала. Телефон недоступен. Невысокого роста 155−160 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые, стрижка каре. На правом плече татуировка девушки. Была одета в серое пальто прямого покроя длинной до колен, черные кожаные ботинки на сплошной подошве. В ушах золотые сережки с белым и зеленым камнем. С собой телефон айфон 6s в силиконовом розовом чехле».

И в каждой по несколько слов: срочно, срочно, максимальный перепост! Почему? Да просто нашлись очевидцы, которые видели, что Ангелина села в машину к подозрительному типу."По последним данным стало известно что, таксист, который повез девушку, ранее судимый, бывший сотрудник полиции, отсидел 15 лет за то, что убил сожительницу и ее дочь, освободился лет 7 назад. Таксист исчез вместе с девушкой, свидетели только, что была синяя иномарка", — так писали в ориентировках.

До последнего все надеялись, что девушка найдется и окажется жива. Чудо не случилось. По предварительным данным, тело несчастной нашли в районе Краснотуранска. Местные жители называют это место Романовская яма, там участки продаются под дачи. Получается, что таксист довез Ангелину почти до места назначения. Что же произошло дальше?

«Это 100 процентов, найдена, мертва», — написали в группе волонтеров в соцсетях.

Известно, что по подозрению в жутком убийстве разыскивается Лебедев Н. В, который передвигается на синем «Hyundai Solaris» с номерами х180 км 124.

Всем, кто знает или видел место нахождения подозреваемого или его автомобиля, просят звонить по телефонам: 8−950−996−60−66-волонтеры (круглосуточно) или 8 (39134)2−13−76 полиция села Краснотуранск.

А теперь о мистических совпадениях. Совсем недавно в Хакасии рассматривалось громкое дело другого убийцы-маньяка. Абаканский душитель — так его прозвали в соцсетях. Маньяк-таксист напал на 11 молоденьких девушек. И шесть лет он оставался неуловимым. На его след оперативники вышли после исчезновения 24-летней Оксаны Литвиновой. Было известно, что девушка села в машину такси и пропала. Ее тело позже нашли в лесу.

По подозрению в ее убийстве задержали 32-летнего таксиста Дмитрия Лебедя. За ним числится 11 нападений на девушек. Трое — убиты, тело четвертой жертвы пока не нашли, поэтому в списках погибших она не значится. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Только вслушайтесь — Оксана Литвинова, убийца Лебедь.

И сейчас — убита Ангелина Литвиненко, подозревается Лебедев Н. В.

В ГСУ СК по Красноярскому краю пока по данному факту ничего не комментируют. Обстоятельства выясняются.

«Комсомольская правда» — Красноярск приносит свои соболезнования родным погибшей Ангелины Литвиненко.

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