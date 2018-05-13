В Екатеринбурге потушили нелегальную огромную свалку в поселке Шабры
Отходы на площади 5000 квадратных метров загорелись накануне вечером.
Отходы на площади 5000 квадратных метров загорелись накануне вечером.
В Екатеринбурге спустя полсуток пожарные
Чтобы не дать огню распространиться к ближайшим садам, были задействованы поливальная машины, погрузчик, а также передвижной пожарный водоём. Сейчас пожарные ведут проливку тлеющего мусора.
— Подвоз воды от пожарных гидрантов, расположенных в 5 километрах для проливки тлеющих отходов, производят поливомоечные машины. На месте работают 3 единицы пожарной техники, 2 поливомоечные машины, 1 грейдер, 14 человек. Грейдер разгребает тлеющие кучи, а пожарные производят их проливку, — рассказали в
В районе свалки наблюдается небольшое задымление. Контроль за состоянием воздуха в районе тлеющей свалки осуществляли специалисты передвижной