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12:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге потушили нелегальную огромную свалку в поселке Шабры

Отходы на площади 5000 квадратных метров загорелись накануне вечером.

В Екатеринбурге спустя полсуток пожарные наконец-то потушили огромную горящую нелегальную свалку возле поселка Шабры. Отходы на площади 5000 квадратных метров тушили 5 пожарных автоцистерн и 15 человек личного состава.

Чтобы не дать огню распространиться к ближайшим садам, были задействованы поливальная машины, погрузчик, а также передвижной пожарный водоём. Сейчас пожарные ведут проливку тлеющего мусора.

— Подвоз воды от пожарных гидрантов, расположенных в 5 километрах для проливки тлеющих отходов, производят поливомоечные машины. На месте работают 3 единицы пожарной техники, 2 поливомоечные машины, 1 грейдер, 14 человек. Грейдер разгребает тлеющие кучи, а пожарные производят их проливку, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В районе свалки наблюдается небольшое задымление. Контроль за состоянием воздуха в районе тлеющей свалки осуществляли специалисты передвижной инженерно-химической лаборатории специализированной пожарно-спасательной части. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не выявлено. Угрозы для населения нет.

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