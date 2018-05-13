В Новороссийске инспектора СИЗО поймали на взятке в миллион рублей
В Новороссийске при получении взятки задержали инспектора следственного изолятора № 3.
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В Новороссийске при получении взятки задержали инспектора следственного изолятора № 3.
Его задержали оперативные сотрудники СИЗО вместе с представителями УФСБ и ОСБ УФСИН России по Краснодарскому краю. Инспектор пытался получить взятку в 1 млн рублей.
По факту проводят проверку, сообщает