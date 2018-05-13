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11:18 (мск), источник: ЮГА.ру

В Новороссийске инспектора СИЗО поймали на взятке в миллион рублей

В Новороссийске при получении взятки задержали инспектора следственного изолятора № 3.

Источник: ЮГА.ру

Его задержали оперативные сотрудники СИЗО вместе с представителями УФСБ и ОСБ УФСИН России по Краснодарскому краю. Инспектор пытался получить взятку в 1 млн рублей.

По факту проводят проверку, сообщает пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю.

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