В Самарской области в выгребной яме утонул малолетний ребенок

В субботу вечером, 12 мая, в Челно-Вершинском районе Самарской области погиб ребенок. 3-летний малыш утонул в выгребной яме, сообщили «КП-Самара» в СУ СК РФ по региону.

— Да, смерть ребенка имела место быть, — прокомментировала «КП-Самара» корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева. — Сейчас по факту происшествия проводит проверку.

Тело малыша было обнаружено во дворе частного дома. Ребенок уже не подавал признаков жизни.