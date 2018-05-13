В Самарской области в выгребной яме утонул малолетний ребенок
Проверкой смерти занялись правоохранители.
Проверкой смерти занялись правоохранители.
В субботу вечером, 12 мая, в
— Да, смерть ребенка имела место быть, — прокомментировала «КП-Самара» корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева. — Сейчас по факту происшествия проводит проверку.
Тело малыша было обнаружено во дворе частного дома. Ребенок уже не подавал признаков жизни.
Причины страшной трагедии не называются. Возможно, происшествие могло произойти