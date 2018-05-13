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16:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области в выгребной яме утонул малолетний ребенок

Проверкой смерти занялись правоохранители.

В субботу вечером, 12 мая, в Челно-Вершинском районе Самарской области погиб ребенок. 3-летний малыш утонул в выгребной яме, сообщили «КП-Самара» в СУ СК РФ по региону.

— Да, смерть ребенка имела место быть, — прокомментировала «КП-Самара» корреспонденту «КП-Самара» старший помощник руководителя регионального СУ СК Елена Шкаева. — Сейчас по факту происшествия проводит проверку.

Тело малыша было обнаружено во дворе частного дома. Ребенок уже не подавал признаков жизни.

Причины страшной трагедии не называются. Возможно, происшествие могло произойти из-за невнимательности родителей.

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