Двоих студентов спасли в горах Южного Казахстана

Источник: Kazinform

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«Сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения 12 мая вечером в 20:30 час. В нем говорилось, что накануне ребята 1997 и 1998 года рождения взобрались на гору, но из-за темного времени суток не смогли спуститься обратно. К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена оперативно-спасательного отряда в составе 5 человек и 1 единицы техники. По прибытии поисковые работы велись до 23.00 часов. Учитывая темное время суток в районе поиска, спасателями было принято решение проводить спасательные работы по спуску на следующий день», — говорится в сообщении.

Рано утром 13 мая в 05:15 минут поисковая группа установили контакт с ребятами, в 07:25 уточнили их местонахождение и начали работы по спуску с горы. В 08:53 студенты были благополучно спущены с вершины ущелья. Состояние их здоровья было удовлетворительное, уточнили в ДЧС.

Как отмечают спасатели, спасательные работы велись более пяти часов и значительно усложнялись из-за крутых спусков.