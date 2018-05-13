Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лоза дерзко обратился к теледеятелям РФ после «Евровидения»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бомбить Сирию и умер
СМИ: Аваков назвал "варварством" "новое" оружие РФ
Любовь Толкалина приняла ванну с маской из глины на лице
Валерия провела тренировку прямо в самолете
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
11:22 (мск), источник: Kazinform

Двоих студентов спасли в горах Южного Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ущелье Акмечеть в сельском округе Алатау Толебийского района провели операцию по спасению двух парней, которые во время похода в горы не смогли самостоятельно спуститься, сообщила пресс-служба ДЧС Южно-Казахстанской области.

Источник: Kazinform
Читайте также
Продолжаются поиски утонувшего рыбака в Акмолинской области

«Сообщение с просьбой о помощи поступило в службу спасения 12 мая вечером в 20:30 час. В нем говорилось, что накануне ребята 1997 и 1998 года рождения взобрались на гору, но из-за темного времени суток не смогли спуститься обратно. К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена оперативно-спасательного отряда в составе 5 человек и 1 единицы техники. По прибытии поисковые работы велись до 23.00 часов. Учитывая темное время суток в районе поиска, спасателями было принято решение проводить спасательные работы по спуску на следующий день», — говорится в сообщении.

Рано утром 13 мая в 05:15 минут поисковая группа установили контакт с ребятами, в 07:25 уточнили их местонахождение и начали работы по спуску с горы. В 08:53 студенты были благополучно спущены с вершины ущелья. Состояние их здоровья было удовлетворительное, уточнили в ДЧС.

Как отмечают спасатели, спасательные работы велись более пяти часов и значительно усложнялись из-за крутых спусков.

«Наши специалисты имеют необходимую подготовку и аварийно-спасательное оборудование для проведения подобных работ и оказания помощи туристам, оказавшихся в сложной ситуации. С начала года провели 2 поисково-спасательных работ в горной местности, в ходе которых было спасено 4 человека, из них 2 несовершеннолетних», — руководитель спасательного подразделения сообщил Павел Вишенин.

Все новости региона
 Президент РК поздравил Дмитрия Медведева с назначением на пост Председателя Правительства РФ
Суд Вьетнама приговорил россиянку Марию Дапирка к пожизненному сроку
CNN: бывший помощник Трампа лоббирует интересы En+ Дерипаски
Стал известен победитель Евровидения-2018
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»
Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Опубликовано фото уничтоженного в Сирии российского «Панциря»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ Сборная России по хоккею добилась тяжелой победы над командой Швейцарии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь