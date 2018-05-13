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14:23 (мск), источник: Sputnik.by

Посольство: граждане Беларуси не пострадали во время нападения в Париже

Личность напавшего на прохожих мужчины установлена, его родители помещены под стражу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Граждане Беларуси не пострадали в инциденте с нападением вооруженного ножом мужчины на прохожих в Париже, сообщило в воскресенье посольство республики во Франции.

«По информации, полученной Посольством Беларуси во Франции в Кризисном центре МИД Франции, среди пострадавших граждан Беларуси не имеется», — говорится в сообщении посольства.

Нападение произошло в субботу вечером во втором округе французской столицы недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих. В результате атаки один человек погиб, еще четверо пострадали. Сотрудникам полиции удалось ликвидировать злоумышленника. По данным СМИ, нападавший являлся «выходцем из Чечни» в возрасте около 20 лет. Стало известно, что его родителей поместили под стражу. В произошедшей трагедии полиция выявила террористический след. Французские СМИ сообщают, что молодой человек, напавший на прохожих, был известен спецслужбам. Однако ему не был присвоен статус человека, потенциально представляющего угрозу.

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