Посольство: граждане Беларуси не пострадали во время нападения в Париже

Нападение произошло в субботу вечером во втором округе французской столицы недалеко от Парижской оперы. Мужчина напал с ножом на прохожих. В результате атаки один человек погиб, еще четверо пострадали. Сотрудникам полиции удалось ликвидировать злоумышленника. По данным СМИ, нападавший являлся «выходцем из Чечни» в возрасте около 20 лет. Стало известно, что его родителей поместили под стражу. В произошедшей трагедии полиция выявила террористический след. Французские СМИ сообщают, что молодой человек, напавший на прохожих, был известен спецслужбам. Однако ему не был присвоен статус человека, потенциально представляющего угрозу.