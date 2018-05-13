Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После смены правительства в жизни Шойгу грядут перемены - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Галина Юдашкина показала подросших сыновей
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Евровидение 2018»: победитель и самые яркие образы участников
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бомбить Сирию и умер
СМИ: Аваков назвал "варварством" "новое" оружие РФ
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
СМИ: единственный сын Светланы Немоляевой вновь женился
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бить Сирию
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
11:50 (мск), источник: БЕЛТА

Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и трактором в Каменецком районе

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и погрузчиком в Каменецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Бресткого облисполкома.

Источник: БЕЛТА

ДТП произошло сегодня около 7.00 на 54-м км автодороги Р-98 у деревни Мартынюки.

«По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля “Рено Мастер” совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа», — проинформировали в ГАИ.

Читайте также
В Слуцке под колеса автомобиля попал 12-летний велосипедист

Как рассказала пресс-секретарь Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Бородун, в микроавтобусе ехали дети из украинской детской команды по футболу. «Шестеро детей доставлены в Каменецкую районную больницу. Из них один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Степени тяжести у детей разные — есть переломы, вывихи, у большинства черепно-мозговые травмы», — проинформировала Юлия Бородун.

Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога и реаниматолога.

«Из Минска выбыли в Каменецкую ЦРБ детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог. Будет решаться вопрос о переводе пострадавших детей в Брестскую областную больницу», — сказала пресс-секретарь.

Все новости региона
 В Бресте с балкона 14-го этажа выпала одиннадцатиклассница
Средняя зарплата по вакансиям в Минске составляет около Br600
CNN: бывший помощник Трампа лоббирует интересы En+ Дерипаски
Стал известен победитель Евровидения-2018
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Украинский певец «укусил» ведущую «Евровидения-2018»
Юлия Самойлова объяснила провал на Евровидении
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Опубликовано фото уничтоженного в Сирии российского «Панциря»
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ Сборная России по хоккею добилась тяжелой победы над командой Швейцарии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь