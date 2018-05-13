Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и трактором в Каменецком районе
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и погрузчиком в Каменецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Бресткого облисполкома.
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ребенок погиб в аварии с микроавтобусом и погрузчиком в Каменецком районе, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Бресткого облисполкома.
ДТП произошло сегодня около 7.00 на 54-м км автодороги Р-98 у деревни Мартынюки.
«По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля “Рено Мастер” совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб
Как рассказала
Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога и реаниматолога.
«Из Минска выбыли в Каменецкую ЦРБ детский травматолог, нейрохирург и детский