Вечер не задался: на юге Молдовы во время дискотеки распылили газ, есть пострадавшие
Полиция выясняет, кто это сделал.
Полиция выясняет, кто это сделал.
Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 мая в селе Кирсово: на дискотеке «777» был распылен газовый баллончик. От удушливого газа пострадала 16-летняя местная жительница — у нее диагностировали острую аллергическую реакцию и спазм в бронхах, сообщает gagauzinfo.md.
Другие очевидцы ЧП отказались от госпитализации. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и ищет нарушителя.