Вечер не задался: на юге Молдовы во время дискотеки распылили газ, есть пострадавшие

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 мая в селе Кирсово: на дискотеке «777» был распылен газовый баллончик. От удушливого газа пострадала 16-летняя местная жительница — у нее диагностировали острую аллергическую реакцию и спазм в бронхах, сообщает gagauzinfo.md.