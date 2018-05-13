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11:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Вечер не задался: на юге Молдовы во время дискотеки распылили газ, есть пострадавшие

Полиция выясняет, кто это сделал.

Источник: Комсомольская правда

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 мая в селе Кирсово: на дискотеке «777» был распылен газовый баллончик. От удушливого газа пострадала 16-летняя местная жительница — у нее диагностировали острую аллергическую реакцию и спазм в бронхах, сообщает gagauzinfo.md.

Другие очевидцы ЧП отказались от госпитализации. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и ищет нарушителя.

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