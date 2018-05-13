3-летний ребенок упал с 16 этажа в Астане

Источник: Tengrinews

Несчастный случай произошел 13 мая в 12.12 по улице Иманова в ЖК «Рахат».

«Оставшись без присмотра взрослых с уровня 16-го этажа и от полученных травм скончался мальчик 2015 года рождения», — сообщили в пресс-службе.