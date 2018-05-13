3-летний ребенок упал с 16 этажа в Астане
3-летний ребенок упал с 16 этажа в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в
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3-летний ребенок упал с 16 этажа в Астане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию подтвердили в
Несчастный случай произошел 13 мая в 12.12 по улице Иманова в ЖК «Рахат».
«Оставшись без присмотра взрослых с уровня 16-го этажа и от полученных травм скончался мальчик 2015 года рождения», — сообщили в
Накануне сообщалось о подобном случае в Таразе. Тогда 2-летняя девочка выпала из окна второго этажа частного дома.