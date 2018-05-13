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13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

Три миллиона: в Ростове-на-Дону бывшего борца с коррупцией подозревают в получении взятки

Следком России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Ростовской области.

Андрея Прокуратова подозревают в причастности к получению взятки размером «не менее трех миллионов».

— По данным следствия, будучи начальником указанного отдела получил через посредника взятку за принятие мер прокурорского надзора, направленного на способствование в прекращении уголовного дела коррупционной направленности, — пояснили в СК России.

Известно, что Андрей Прокуратуров задержан, а расследование уголовного дела, на которое он пытался повлиять, уже практически завершено. Напомним, год назад во время пресс-конференции Андрей Прокуроров обвинил журналистов в том, что они раздувают скандалы, часто называют имена людей, чья вина не доказана в суде, в общем мешают вести честное расследование.

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