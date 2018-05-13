Три миллиона: в Ростове-на-Дону бывшего борца с коррупцией подозревают в получении взятки

— По данным следствия, будучи начальником указанного отдела получил через посредника взятку за принятие мер прокурорского надзора, направленного на способствование в прекращении уголовного дела коррупционной направленности, — пояснили в СК России.

Известно, что Андрей Прокуратуров задержан, а расследование уголовного дела, на которое он пытался повлиять, уже практически завершено. Напомним, год назад во время пресс-конференции Андрей Прокуроров обвинил журналистов в том, что они раздувают скандалы, часто называют имена людей, чья вина не доказана в суде, в общем мешают вести честное расследование.