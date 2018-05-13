Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Брестской области: один ребенок погиб
Для спасения остальных детей оперативно мобилизовали врачей из Бреста и Минска.
Для спасения остальных детей оперативно мобилизовали врачей из Бреста и Минска.
Серьезная авария произошла около 7 утра на дороге республиканского значения в Каменецком районе вблизи деревни Мартынюки.
По предварительной информации ГАИ, микроравтобус марки «Рено Мастер» с детьми столкнулся с погрузчиком «Амкодор», который ехал в попутном направлении. От удара погиб 13-летний мальчик из Украины — он ехал на переднем пассажирском сидении.
По информации «Комсомолки», еще шестерых детей с места аварии «скорая» увезла в Каменецкую райбольницу. У большинства детей
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Некоторых пострадавших в течение дня в воскресенье перевезут в Брестскую областную больницу. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Мурашко взял ситуацию под личный контроль.
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Известно, что за рулем микроавтобуса с детской футбольной командой был 42-летний гражданин Украины, а за рулем погрузчика — 48-летний местный житель.
На месте аварии работают сотрудники ГАИ и