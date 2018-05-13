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13:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Брестской области: один ребенок погиб

Для спасения остальных детей оперативно мобилизовали врачей из Бреста и Минска.

Серьезная авария произошла около 7 утра на дороге республиканского значения в Каменецком районе вблизи деревни Мартынюки.

По предварительной информации ГАИ, микроравтобус марки «Рено Мастер» с детьми столкнулся с погрузчиком «Амкодор», который ехал в попутном направлении. От удара погиб 13-летний мальчик из Украины — он ехал на переднем пассажирском сидении.

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По информации «Комсомолки», еще шестерых детей с места аварии «скорая» увезла в Каменецкую райбольницу. У большинства детей черепно-мозговые травмы, вывихи, переломы разной степени тяжести. Один мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Для помощи юным украинским футболистам мобилизовали медиков из Бреста и Минска.

— Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков — нейрохирург, травматолог, реаниматолог и другие специалисты. Из Минска в Каменец приехали детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог. Для решения организационных вопросов и проведения консультации в Брест направился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, — сообщает пресс-служба белорусского Минздрава.

Некоторых пострадавших в течение дня в воскресенье перевезут в Брестскую областную больницу. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Мурашко взял ситуацию под личный контроль.

— Лучшие врачи Беларуси и все необходимые материально-технические ресурсы задействованы для оказания помощи пострадавшим в аварии детям, — заявил он 13 мая.

Известно, что за рулем микроавтобуса с детской футбольной командой был 42-летний гражданин Украины, а за рулем погрузчика — 48-летний местный житель.

На месте аварии работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

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