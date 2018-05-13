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14:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СМИ назвали имя напавшего на прохожих в Париже

Напавшего с ножом на прохожих в центре Парижа звали Хамзат Азимов. Он получил гражданство Франции в 2010 году. Об этом сообщает портал France Info.

Источник: AP 2018

«Теперь мы знаем больше о нападавшем. Его звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне 1 ноября 1997 года. Он получил французское гражданство в 2010 году», — говорится в сообщении.

Ранее посольство России во Франции запросило у французских властей информацию о гражданстве человека, который совершил нападение с ножом в Париже. СМИ сообщали, что он является выходцем из Чечни. Ответственность за нападение взяло «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Один человек погиб, четверо получили ранения. Злоумышленник был застрелен на месте.

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