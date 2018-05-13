В Петропавловске на территории завода начался пожар
Загорелась трава, огонь перекинулся на емкости
Загорелась трава, огонь перекинулся на емкости
В воскресенье, 13 мая, в Петропавловске начался пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.
В 13.17 на территории завода имени Калинина произошло загорание травостоя с последующим переходом огня на три пустые металлические емкости, где ранее хранился изоляционный лак.
Общая площадь пожара устанавливается.
Тушение пожара продолжается.
В тушении пожара задействованы пожарные Службы пожаротушения
Пострадавших нет.