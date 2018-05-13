В Петропавловске на территории завода начался пожар

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В воскресенье, 13 мая, в Петропавловске начался пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

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В 13.17 на территории завода имени Калинина произошло загорание травостоя с последующим переходом огня на три пустые металлические емкости, где ранее хранился изоляционный лак.

Общая площадь пожара устанавливается.

Тушение пожара продолжается.

В тушении пожара задействованы пожарные Службы пожаротушения Северо-Казахстанской области, филиала АО «Орт сондируши» — всего порядка 10 человек и 10 единиц специализированной пожарной техники.