Джип сбил дорожного рабочего на Димитровском мосту в Новосибирске
Виновник ДТП скрылся, но на месте аварии осталось зеркало заднего вид.
Виновник ДТП скрылся, но на месте аварии осталось зеркало заднего вид.
В ночь на воскресенье, 13 мая, на Димитровском мосту в Новосибирске был сбит дорожный рабочий. Водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado тёмного цвета скрылся с места аварии.
— Левое зеркало заднего вида осталось на месте ДТП. Автомобиль уехал в сторону Ленинского района. Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в больницу бригадой «скорой помощи», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск».
Полиция пытается восстановить цепочку событий и просит свидетелей аварии обратиться к ним. Возможно, авария попала в поле зрения видеорегистратора.
Если вы стали свидетелем данного происшествия позвоните по телефонам: 002, 232−23−51, 232−23−22.