Джип сбил дорожного рабочего на Димитровском мосту в Новосибирске

В ночь на воскресенье, 13 мая, на Димитровском мосту в Новосибирске был сбит дорожный рабочий. Водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado тёмного цвета скрылся с места аварии.

— Левое зеркало заднего вида осталось на месте ДТП. Автомобиль уехал в сторону Ленинского района. Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в больницу бригадой «скорой помощи», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск».

Полиция пытается восстановить цепочку событий и просит свидетелей аварии обратиться к ним. Возможно, авария попала в поле зрения видеорегистратора.