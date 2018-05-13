Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Польша отберет у «Газпрома» почти 700 км трубы - СМИ
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Екатерина Климова считает себя плохой матерью
Поклонская отреагировала на "скучающее" фото с инаугурации Путина
Юлию Барановскую без макияжа сравнили с подростком
Как победить на «Евровидении»Секрет победы на этом песенном состязании — быть в глубокой печали
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
В ДНР поведали, почему положение ВСУ стало невыгодным
Киев не может применять ракеты США из-за РФ - СМИ
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Для немцев свой: как сложилась судьба советского актера-предателя
Эрдоган жестко ответил Макрону касательно России
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
16:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Джип сбил дорожного рабочего на Димитровском мосту в Новосибирске

Виновник ДТП скрылся, но на месте аварии осталось зеркало заднего вид.

В ночь на воскресенье, 13 мая, на Димитровском мосту в Новосибирске был сбит дорожный рабочий. Водитель за рулем Toyota Land Cruiser Prado тёмного цвета скрылся с места аварии.

— Левое зеркало заднего вида осталось на месте ДТП. Автомобиль уехал в сторону Ленинского района. Потерпевший в тяжелом состоянии доставлен в больницу бригадой «скорой помощи», — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск».

Полиция пытается восстановить цепочку событий и просит свидетелей аварии обратиться к ним. Возможно, авария попала в поле зрения видеорегистратора.

Если вы стали свидетелем данного происшествия позвоните по телефонам: 002, 232−23−51, 232−23−22.

Все новости региона
 Дети-смертники вместе с родителями взорвали три храма в Индонезии
Киркорова и «Doredos» наградили на «Евровидении» за лучший номер
Кадыров рассказал об устроившем резню во Франции уроженце Чечни
Стал известен победитель Евровидения-2018
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
В Британии вышло пособие для болельщиков на ЧМ-2018
Опубликовано фото уничтоженного в Сирии российского «Панциря»
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Умер политолог Игорь Бунин
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
ЦСКА опередил «Спартак» и напрямую попал в Лигу чемпионов Московский ЦСКА обыграл махачхалинский «Анжи» в заключительном 30-м туре Российской футбольной премьер-лиги и занял второе месте в турнирной таблице
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Екатерина Климова считает себя плохой матерью Актриса призналась, что ее мучает совесть.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь