Три цистерны вспыхнули на территории завода в Петропавловске
Пламя с горящей травы перекинулось на цистерны, в которых раньше находился огнеопасное вещество.
Пламя с горящей травы перекинулось на цистерны, в которых раньше находился огнеопасное вещество.
АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Три пустые емкости для изоляционного лака загорелись на территории завода в Петропавловске.
Возгорание сухостоя произошло на территории завода электроизоляционных материалов имени Калинина в воскресенье. Огонь распространился на три пустые металлические емкости, где раньше хранился изоляционный лак.
Пожар произошел на территории завода в Северном Казахстане.
«Общая площадь пожара устанавливается. В тушении пожара задействованы пожарные Службы пожаротушения
Жертв и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.
Пожар произошел на территории завода в Северном Казахстане.