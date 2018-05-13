Три цистерны вспыхнули на территории завода в Петропавловске

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Три пустые емкости для изоляционного лака загорелись на территории завода в Петропавловске.

Возгорание сухостоя произошло на территории завода электроизоляционных материалов имени Калинина в воскресенье. Огонь распространился на три пустые металлические емкости, где раньше хранился изоляционный лак.

Пожар произошел на территории завода в Северном Казахстане.

«Общая площадь пожара устанавливается. В тушении пожара задействованы пожарные Службы пожаротушения Северо-Казахстанской области, филиала АО “Орт сондируши” — всего порядка 10 человек и 10 единиц специализированной пожарной техники», — сообщили в пресс-службе комитета по ЧС министерства внутренних дел Казахстана.

Жертв и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.