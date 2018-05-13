Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Екатерина Климова считает себя плохой матерью
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
«Евровидение 2018»: победитель и самые яркие образы участников
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ о задохнувшемся пилоте США: Летел бомбить Сирию и умер
СМИ: Аваков назвал "варварством" "новое" оружие РФ
Стало известно о новом бизнесе Лужкова
Украина раскрыла убийство экс-депутата из РФ
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
15Сделать деньги
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
15:13 (мск), источник: Sputniknews.kz

Три цистерны вспыхнули на территории завода в Петропавловске

Пламя с горящей травы перекинулось на цистерны, в которых раньше находился огнеопасное вещество.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 13 мая — Sputnik. Три пустые емкости для изоляционного лака загорелись на территории завода в Петропавловске.

Возгорание сухостоя произошло на территории завода электроизоляционных материалов имени Калинина в воскресенье. Огонь распространился на три пустые металлические емкости, где раньше хранился изоляционный лак.

Пожар произошел на территории завода в Северном Казахстане.

«Общая площадь пожара устанавливается. В тушении пожара задействованы пожарные Службы пожаротушения Северо-Казахстанской области, филиала АО “Орт сондируши” — всего порядка 10 человек и 10 единиц специализированной пожарной техники», — сообщили в пресс-службе комитета по ЧС министерства внутренних дел Казахстана.

Жертв и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается.

Пожар произошел на территории завода в Северном Казахстане.

Все новости региона
 Настоящий хам: бегемот Джамбо полез в драку с невестой из Франции
Двое студентов забрались на гору в Южном Казахстане и не смогли спуститься
CNN: бывший помощник Трампа лоббирует интересы En+ Дерипаски
Стал известен победитель Евровидения-2018
Под «мостом глупости» застряла 148-я по счету «Газель»
Опубликовано фото уничтоженного в Сирии российского «Панциря»
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Почему рухнула империя Фаберже, и как бренд ушел от Вексельберга
Умер политолог Игорь Бунин
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ Сборная России по хоккею добилась тяжелой победы над командой Швейцарии
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Екатерина Климова считает себя плохой матерью Актриса призналась, что ее мучает совесть.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь