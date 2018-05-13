Сотрудники МЧС потушили пожар в ТЦ «Времена года» в Москве
На мансардном этаже строения загорелись строительные конструкции и утеплитель.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
На мансардном этаже строения загорелись строительные конструкции и утеплитель.
Пожарные ликвидировали пожар в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте Москвы, сообщает
Сообщение о возгорании поступило в 12.41 мск. На мансардном этаже здания горели строительные конструкции и утеплитель на площади 15 кв. м.
Почти 150 посетителей торгового комплекса эвакуировали до приезда пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.