Сотрудники МЧС потушили пожар в ТЦ «Времена года» в Москве

Пожарные ликвидировали пожар в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.41 мск. На мансардном этаже здания горели строительные конструкции и утеплитель на площади 15 кв. м.