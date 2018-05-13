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15:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Сотрудники МЧС потушили пожар в ТЦ «Времена года» в Москве

На мансардном этаже строения загорелись строительные конструкции и утеплитель.

Пожарные ликвидировали пожар в ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте Москвы, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 12.41 мск. На мансардном этаже здания горели строительные конструкции и утеплитель на площади 15 кв. м.

Почти 150 посетителей торгового комплекса эвакуировали до приезда пожарных подразделений. Информации о пострадавших нет.

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