В омском Минстрое нашли виноватого в обрушении дороги в Тарском районе

Как сообщал ранее «СуперОмск», на строительство участка трассы в 2,7 километра потратили 55 миллионов.

Как пояснили в министерстве, в обрушении дороги виноват недобросовестный подрядчик, компания «Панорама». В 2016—2017 годах она вела строительство участка трассы, однако была оштрафована за ненадлежащее исполнение обязательств и просрочку. В итоге объект так и не сдали в эксплуатацию, подрядчика включили в «черный список».

Однако ремонтировать разрушенный участок придется сотрудникам «Панорамы».

«Гарантийные обязательства по участку трассы, в том числе, по устройству размытой трубы, у компании “Панорама” сохраняются в течение 8 лет. 14 мая 2018 года муниципальный заказчик проведет выездное совещание на объекте с участием представителя подрядной организации, — рассказали в Минстрое. — После этого будут определены виды, объемы и сроки выполнения необходимых работ».