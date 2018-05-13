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16:50 (мск), источник: СуперОмск

В омском Минстрое нашли виноватого в обрушении дороги в Тарском районе

В министерстве строительства и ЖКК Омской области прокомментировали ситуацию с размытой паводком дороги возле села Атирка в Тарском районе.

Как сообщал ранее «СуперОмск», на строительство участка трассы в 2,7 километра потратили 55 миллионов.

Как пояснили в министерстве, в обрушении дороги виноват недобросовестный подрядчик, компания «Панорама». В 2016—2017 годах она вела строительство участка трассы, однако была оштрафована за ненадлежащее исполнение обязательств и просрочку. В итоге объект так и не сдали в эксплуатацию, подрядчика включили в «черный список».

Однако ремонтировать разрушенный участок придется сотрудникам «Панорамы».

«Гарантийные обязательства по участку трассы, в том числе, по устройству размытой трубы, у компании “Панорама” сохраняются в течение 8 лет. 14 мая 2018 года муниципальный заказчик проведет выездное совещание на объекте с участием представителя подрядной организации, — рассказали в Минстрое. —  После этого будут определены виды, объемы и сроки выполнения необходимых работ».

Если подрядчик откажется ремонтировать размытый участок дороги, то его обяжут сделать это через суд.

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