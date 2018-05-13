Автобус сгорел на трассе в Лидском районе
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус сгорел на трассе М6 в Лидском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская.
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус сгорел на трассе М6 в Лидском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская.
Сообщение о загоревшемся автобусе МАЗ 256 возле деревни Кинти на трассе М6 поступило спасателям 12 мая в 19.23. На место направились два пожарных расчета и бригада скорой помощи.
«Автобус вез из Лиды 18 человек. В
Огонь уничтожил моторный отсек и салон транспортного средства. Обстоятельства происшествия выясняет Лидский РОВД.