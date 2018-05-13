Автобус сгорел на трассе в Лидском районе

Сообщение о загоревшемся автобусе МАЗ 256 возле деревни Кинти на трассе М6 поступило спасателям 12 мая в 19.23. На место направились два пожарных расчета и бригада скорой помощи.

«Автобус вез из Лиды 18 человек. В какой-то момент водитель обратил внимание на задымление в районе левого переднего колеса — в том месте находится аккумулятор. Он остановился, вывел людей, использовал огнетушитель и вызвал спасателей», — рассказала Наталья Живолевская.