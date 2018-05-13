Огромный тополь упал в Минске, заблокировав движение по улице Пономарева

МИНСК, 13 мая — Sputnik. Огромный тополь упал в Минске, частично заблокировав автомобильное движение, сообщили в воскресенье в Минском городском управлении МЧС. Инцидент произошел днем 13 мая на улице Пономарева, расположенной в микрорайоне Уручье белорусской столицы.

Там также сообщили, что в настоящее время движение автомобилей по улице временно перекрыто.