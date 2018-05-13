Огромный тополь упал в Минске, заблокировав движение по улице Пономарева
В результате падения старого дерева в столичном микрорайоне Уручье никто из людей не пострадал.
В результате падения старого дерева в столичном микрорайоне Уручье никто из людей не пострадал.
МИНСК, 13 мая — Sputnik. Огромный тополь упал в Минске, частично заблокировав автомобильное движение, сообщили в воскресенье в Минском городском управлении МЧС. Инцидент произошел днем 13 мая на улице Пономарева, расположенной в микрорайоне Уручье белорусской столицы.
«На улице Пономарева упал огромный тополь, пострадавших нет», — сказали в МЧС.
Там также сообщили, что в настоящее время движение автомобилей по улице временно перекрыто.