В Омске из-за возгорания на взлетной полосе аэропорта не мог приземлиться самолет из Новосибирска — ВИДЕО
Очевидцы сообщают, что воздушное судно около 20 минут кружилось над Омском.
Очевидцы сообщают, что воздушное судно около 20 минут кружилось над Омском.
Пассажиры самолета «Омск-Новосибирск» сообщили порталу Om1.ru, что самолет около 20 минут не мог совершить посадку в Омске
«Мы уже больше 20 минут кружим над городом. Многим пассажирам плохо, тошнит пол самолета», — сообщила очевидец.
Сотрудники
Огонь вспыхнул в районе гаражей, недалеко от спорткомплекса со стороны улицы 12 Микрорайон, и
Возгорание было оперативно ликвидировано пожарными службами аэропорта в течение 10 минут. Самолет в итоге благополучно приземлился.