В Омске из-за возгорания на взлетной полосе аэропорта не мог приземлиться самолет из Новосибирска — ВИДЕО

Источник: Om1.ru

Пассажиры самолета «Омск-Новосибирск» сообщили порталу Om1.ru, что самолет около 20 минут не мог совершить посадку в Омске из-за того, что в аэропорте «Омск Центральный» «загорелась взлетная полоса».

«Мы уже больше 20 минут кружим над городом. Многим пассажирам плохо, тошнит пол самолета», — сообщила очевидец.

Сотрудники производственно-диспетчерской службы аэропорта «Омск-Центральный» подтвердили информацию о возгорании, сообщив, что посадка самолета, летевшего рейсом S7 3005 Новосибирск — Омск действительно была задержана в связи с тем, что в 16.50 по омскому времени рядом со взлетной полосой аэропорта произошло возгорание травы.

Огонь вспыхнул в районе гаражей, недалеко от спорткомплекса со стороны улицы 12 Микрорайон, и из-за сильного ветра быстро перекинулся на территорию аэропорта. В связи с возникшим сильным задымлением и ухудшением видимости, было принято решение отправить самолет, следовавший рейсом «Омск-Новосибирск», в зону ожидания.

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