Кадыров рассказал об устроившем резню во Франции уроженце Чечни

Источник: РИА Новости

«Хасан Азимов действительно по достижении 14-летнего возраста получил паспорт гражданина России. Однако данный паспорт в настоящее время недействителен, так как в 20 лет не получил новый», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом глава республики возложил ответственность за формирование взглядов Азимова на французское общество.

В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе. Рамзан Кадыров глава Чечни

Как отметил глава Чечни, поступающая информация дает основания полагать, что Хасан Азимов контактировал с правоохранительными органами и спецслужбами Франции. В связи с этим, по его словам, возникает много вопросов, на которые пока нет ответов.

Нападение на прохожих

Инцидент произошел накануне вечером во втором округе французской столицы, недалеко от Парижской оперы, где расположено много баров и ресторанов. Мужчина напал с ножом на прохожих, один человек скончался. Еще четверо пострадали, двое из них госпитализированы с тяжелыми травмами. Полиция ликвидировала злоумышленника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявил, что в произошедшем прослеживается «террористический след». Как пишут СМИ, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство"*.

По их данным, нападавшего 1997 года рождения звали Хамзат Азимов, он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство. Как передает радиостанция RTL, его родителей задержали.

Газета Point пишет, что Азимова около года назад вызвали к следователям, поскольку он общался с группой молодых людей из Страсбурга, «которые заявляли о своем желании отправиться в зону боев на сирийско-иракской границе». Никаких мер против него не применили. Впоследствии он прекратил поддерживать контакты с членами группы, сообщает издание.