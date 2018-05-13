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16:44 (мск), источник: СуперОмск

В Омске на разбитой дороге фура провалилась в яму — видео

В суровых омских ямах застревают фуры.

Подписчик паблика «Омск Live» Владислав Лопарев разместил видео об особенностях омских дорог. Автор ролик демонстрирует огромные ямы на улице Кондратюка, между улицами Дианова и Волгоградской.

Во время загрузки произошла ошибка.

В одной из таких выбоин, по мнению автора, превращающейся в овраг, застряла фура. Такая яма на дороге не одна, поэтому водители вынуждены объезжать опасные места.

В свою очередь, другие подписчики выразили солидарность с автором видео, призвав власти отремонтировать дорогу.

Отметим, что в этом году в Омске отремонтируют 37 дорог. Улица Контратюка в этот список не входит.

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