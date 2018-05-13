В Омске на разбитой дороге фура провалилась в яму — видео

Подписчик паблика «Омск Live» Владислав Лопарев разместил видео об особенностях омских дорог. Автор ролик демонстрирует огромные ямы на улице Кондратюка, между улицами Дианова и Волгоградской.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=95696407&id=456239035&hash=f793bb36cbd66c27&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В одной из таких выбоин, по мнению автора, превращающейся в овраг, застряла фура. Такая яма на дороге не одна, поэтому водители вынуждены объезжать опасные места.

В свою очередь, другие подписчики выразили солидарность с автором видео, призвав власти отремонтировать дорогу.