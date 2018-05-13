Ташкент поплыл: город затопило всего за пару часов ливня

Всего чуть менее чем за два часа десятки улиц по всему городу были заполнены водой, она полностью покрыла дорожные полотна, превратив передвигающиеся авто в корабли.

Хорошо, что ливень шел всего два часа, иначе последствия могли быть хуже.

Однако, не стоит успокаиваться. Согласно прогнозам Узгидромета, дождливая погода продлиться еще как минимум три дня, а значит возможны и новые подтопления.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3WZ9ZdK-tc8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Столица Узбекистана уже на протяжении последних четырех лет ежегодно оказывается неготовой к весенним паводкам. Впервые такое крупное водное ЧП произошло в мае 2014 года. Интенсивный дождь, который лил в столице около 16 часов подряд, превратил многие улицы в настоящие озера и реки. Как потом признались синоптики, ливни такой высокой интенсивности повторяются один раз в 5−7 лет.

Последний раз подобное явление в стране отмечалось в мае-июне 1998 года и в июне 2010 года. После этого чиновники бодро отчитались, что будет проведена необходимая работа по устранению недостатков и столица больше не уйдет под воду.

Чуть позже была разработана специальная «дорожная карта» решения всех проблем — Концепция по обеспечению устойчивого функционирования подземных и наземных водотоков при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Ташкенте.

Однако, несмотря на этот многостраничный документ, проблемы остались до сих пор. Причем главные среди них может заметить и простой житель столицы — многие современные постройки, дороги и мосты построены без учета подобных явлений. Так, например, не рассчитан правильный сток воды, а арыки, бывает, никуда не ведут, просто располагаясь по бокам дороги.