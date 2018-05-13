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18:19 (мск), источник: Sputnik

Ташкент поплыл: город затопило всего за пару часов ливня

ТАШКЕНТ, 13 мая — Sputnik. Ташкент в воскресенье в очередной раз столкнулся с проблемой серьёзного подтопления улиц после дождя, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Всего чуть менее чем за два часа десятки улиц по всему городу были заполнены водой, она полностью покрыла дорожные полотна, превратив передвигающиеся авто в корабли.

Хорошо, что ливень шел всего два часа, иначе последствия могли быть хуже.

Однако, не стоит успокаиваться. Согласно прогнозам Узгидромета, дождливая погода продлиться еще как минимум три дня, а значит возможны и новые подтопления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Столица Узбекистана уже на протяжении последних четырех лет ежегодно оказывается неготовой к весенним паводкам. Впервые такое крупное водное ЧП произошло в мае 2014 года. Интенсивный дождь, который лил в столице около 16 часов подряд, превратил многие улицы в настоящие озера и реки. Как потом признались синоптики, ливни такой высокой интенсивности повторяются один раз в 5−7 лет.

Последний раз подобное явление в стране отмечалось в мае-июне 1998 года и в июне 2010 года. После этого чиновники бодро отчитались, что будет проведена необходимая работа по устранению недостатков и столица больше не уйдет под воду.

Чуть позже была разработана специальная «дорожная карта» решения всех проблем — Концепция по обеспечению устойчивого функционирования подземных и наземных водотоков при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе Ташкенте.

Однако, несмотря на этот многостраничный документ, проблемы остались до сих пор. Причем главные среди них может заметить и простой житель столицы — многие современные постройки, дороги и мосты построены без учета подобных явлений. Так, например, не рассчитан правильный сток воды, а арыки, бывает, никуда не ведут, просто располагаясь по бокам дороги.

Второй важный момент — очищение тех самым коллекторных сетей и арыков от мусора. Именно он, забивая сливные трубы и колодцы, становится одним из серьёзных факторов, усугубляющих проблему.

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