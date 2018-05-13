Взрывы в Индонезии устроила семья с детьми

Источник: AP 2018

Уточняется, что глава семьи устроил первый взрыв с помощью автомобиля, двое его сыновей 18 и 16 лет осуществили второй взрыв с использованием мотоцикла.

Мать и дети 12 и 9 лет осуществили третий взрыв.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии увеличилось до девяти, 40 человек пострадали.