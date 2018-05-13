На автодороге Уфа — Аэропорт произошла массовая авария
Столкнулись сразу четыре машины.
Столкнулись сразу четыре машины.
13 мая на автодороге
Как сообщает «Дорожный патруль», по предварительным данным, автомобилист на Toyota Camry врезался в попутно следовавший ВАЗ-2114. От удара отечественная легковушка «догнала» Chery Tiggo, а та — Kia Sorento.
Не обошлось без пострадавших — в результате аварии пострадала пассажирка из ВАЗа. Её с травмой головы госпитализировали прибывшие на место медики.
На месте работают сотрудники ГИБДД, собирается небольшая пробка.