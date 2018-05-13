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20:54 (мск), источник: Комсомольская правда

На автодороге Уфа — Аэропорт произошла массовая авария

Столкнулись сразу четыре машины.

13 мая на автодороге Уфа-Аэропорт произошло ДТП с участием четырёх автомобилей.

Как сообщает «Дорожный патруль», по предварительным данным, автомобилист на Toyota Camry врезался в попутно следовавший ВАЗ-2114. От удара отечественная легковушка «догнала» Chery Tiggo, а та — Kia Sorento.

Не обошлось без пострадавших — в результате аварии пострадала пассажирка из ВАЗа. Её с травмой головы госпитализировали прибывшие на место медики.

На месте работают сотрудники ГИБДД, собирается небольшая пробка.

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