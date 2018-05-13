Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцом
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцом, сообщили БЕЛТА в
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцом, сообщили БЕЛТА в
«Ребенок, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сегодня был прооперирован в Каменецкой ЦРБ. В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работали несколько бригад врачей. Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу», — проинформировали в
Ранее в Брест были перевезены еще пятеро ребят. У всех пострадавших диагностированы
Как сообщалось, сегодня около 7.00 на 54-м км автодороги Р-98
Для решения организационных вопросов в Бресте сегодня находился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич. Он посетил пострадавших. Ситуацию под личный контроль взял министр здравоохранения Валерий Малашко. По его словам, помощь пострадавшим в аварии детям оказывают лучшие врачи Беларуси, задействованы все необходимые