Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцом

«Ребенок, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сегодня был прооперирован в Каменецкой ЦРБ. В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работали несколько бригад врачей. Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу», — проинформировали в пресс-службе.

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Ранее в Брест были перевезены еще пятеро ребят. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Члены республиканского консилиума работают с каждым ребенком и корректируют его лечение.

Как сообщалось, сегодня около 7.00 на 54-м км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь вблизи деревни Мартынюки произошла авария. Пострадали дети из украинской команды по футболу. Один ребенок погиб, еще шестеро с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов, а из Минска — детского травматолога, нейрохирурга и детского анестезиолога-реаниматолога.