Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Хабаровском крае поезд проехал через горящий лес. Видео, снятое из кабины локомотива, опубликовал телеканал RT.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Хабаровском крае поезд проехал через горящий лес. Видео, снятое из кабины локомотива, опубликовал телеканал RT.
На кадрах видно, как поезд движется сквозь пелену дыма, которая постепенно сгущается. Затем состав оказывается на участке, где пламя вплотную подходит к железнодорожным путям, и практически проезжает сквозь огонь.
Инцидент произошел неподалеку от