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21:31 (мск), источник: РИА Новости

Машинисты сняли на видео прохождение поезда через лесной пожар

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В Хабаровском крае поезд проехал через горящий лес. Видео, снятое из кабины локомотива, опубликовал телеканал RT.

На кадрах видно, как поезд движется сквозь пелену дыма, которая постепенно сгущается. Затем состав оказывается на участке, где пламя вплотную подходит к железнодорожным путям, и практически проезжает сквозь огонь.

Инцидент произошел неподалеку от Комсомольска-на-Амуре. Всего в Хабаровском крае горят три тысячи гектаров леса.

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Поезд проехал сквозь горящий лес в Хабаровском крае
Во время загрузки произошла ошибка.
21:27 (мск)© Ньюстюб
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